Salone Libro, avviato iter online per nomina futuro direttore

Da oggi, lunedì 21 novembre, è online sul sito www.circololettori.it l'avviso della manifestazione di interesse, indetta dalla Fondazione Circolo dei lettori, per nominare il futuro direttore del Salone Internazionale del Libro di orino a partire dall'edizione 2024 e fino all'edizione 2026. All'interno dei documenti relativi alla manifestazione di interesse sono specificati ruoli, compiti e mansioni per il profilo ricercato. La direzione dovrà condividere con il Comitato Direttivo le strategie di sviluppo del Salone del Libro per le edizioni 2024, 2025 e 2026 e dei progetti a esso connessi, lavorando in confronto continuo con i referenti del Salone stesso. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (ora italiana) di lunedì 12 dicembre 2022, via mail all'indirizzo Pec gare.circololettori@legalmail.it. La scelta del futuro direttore del Salone del Libro verrà fatta entro fine dicembre 2022. La persona scelta affiancherà i consulenti editoriali impegnati nella programmazione e organizzazione della XXXV edizione del Salone, ancora diretta da Nicola Lagioia e attesa a Lingotto Fiere dal 18 al 22 maggio 2023.