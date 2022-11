Uncem, serve riforma per aiutare Comuni a lavorare insieme

"Abbiamo bisogno di un attento processo di riforma istituzionale che intervenga per aiutare i Comuni a lavorare insieme. Piccoli e grandi insieme, piccoli tra loro". Lo scrive Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem (Unione comuni comunità enti montani), in una lettera indirizzata al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in occasione dell'assemblea che si terrà a Roma il 13 dicembre. "A livello montano - prosegue Bussone - questo percorso è partito nel 1973 con le Comunità montane. Superare i campanilismi, i provincialismi, i municipalismi, per essere più forti. Questo processo ha comunque bisogno di cornici nazionali chiare. Senza sacrificare alcuni o molti dei 7.900 Comuni italiani, organizzare modelli stabili di interazione, di lavoro insieme su funzioni e servizi, è importante e strategico. Se ritiene, possiamo lavorarci insieme", conclude Bussone.