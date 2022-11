Ciclismo: Tour de France passerà in Piemonte

Anche Torino e il Piemonte saranno protagonisti del Tour de France 2024. Ad annunciarlo, in occasione della presentazione dei dati di Casa Tennis per le Nitto Atp Finals, il presidente della Regione, Alberto Cirio, spiegando che lui e il sindaco Stefano Lo Russo sono entrati nel comitato promotore della gara ciclistica in Italia. "Continuiamo a essere regione Europa dello sport non solo nella bandiera che ci daranno a Bruxelles fra qualche giorno ma per gli eventi che ospitiamo - ha detto Cirio -. Abbiamo appena presentato i campionati europei di corsa campestre, poi nei prossimi mesi ospiteremo la coppa del mondo di sci e le Final 8 di Basket e il Tour de France 2024 passerà in Piemonte con una tappa importante su Torino e Pinerolo. Perché gli eventi tirano eventi e questo non è solo un riconoscimento al fare sport ma è anche investimento, perché le risorse che noi investiamo ritornano. Questo è lo spirito con cui lavoriamo, sempre insieme".