Calcio: Christillin, io presidente Juve? No, non ne sarei capace

"Io presidente della Juventus? No, non ne sarei capace. Se mi piacerebbe? Come sogno nel cassetto di bambina forse...". Lo ha detto Evelina Christillin, membro del consiglio della Fifa, nonchè presidente del Museo Egizio di Torino, ospuite di Rai Radio1 a 'Un Giorno da Pecora'. "In passato mi hanno offerto molti ruoli politici: sindaco di Torino, presidente alla Regione Piemonte, ministro dello Sport e sottosegretaria dello stesso dicastero…", ha poi aggiunto.