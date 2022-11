Medico novarese scomparso: ricerche concentrate in Valle d'Aosta

Si stanno concentrando soprattutto in Valle d'Aosta le ricerche di Andrea Calcaterra, il 51enne medico radiologo novarese scomparso da una settimana dalla sua casa di Trecate, dove lo attendono con crescente angoscia la moglie Alessandra e le due figlie. I carabinieri, che indagano su quello che per ora continua ad essere considerato un allontanamento volontario, ieri hanno compiuto alcuni sopralluoghi collegati con l'ultimo avvistamento certo di Calcaterra, il suo passaggio con l'auto in uscita dal casello di Verres sulla Torino-Aosta, nella mattinata di sabato. Secondo quanto si è appreso, oltre alle ricerche nella zona del castello di Verres, sarebbe stato compiuto anche un sopralluogo a Champoluc. Finora però senza nessun riscontro. Si moltiplicano intanto gli appelli sui social che invitano chiunque avesse notizie a segnalarlo ai carabinieri. Della vicenda si dovrebbe occupare domani anche la trasmissione Rai "Chi l'ha visto".