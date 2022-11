Turismo: Piemonte, sì a 16 progetti strade storiche montagna

La Regione Piemonte ha finanziato con 850.000 euro 16 interventi sulle strade storiche di montagna, veri e propri monumenti disseminati sulle alture piemontesi inseriti nei circuiti turisti dedicati alle escursioni all'aria aperta. "Una scelta voluta per conservare un patrimonio di bellezza unico nel suo genere - ha sottolineato l'assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - ma anche per far diventare le nostre antiche vie attrazioni turistiche che vanno incontro alla richiesta crescente degli escursionisti di vivere a contatto con la natura dentro scenari unici arrivati quasi intatti a noi che abbiamo il dovere di conservare e proporre al grande pubblico come mete turistiche". I 16 interventi sono distribuiti tra Cuneo, Torino, Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. Sono 6 i progetti in provincia di Torino oggetto di interventi per un valore di 464.152 euro: strada Susa-Meana di Susa-Colle Finestre-Pra` Catinat-Depot di Fenestrelle; strada dell'Assietta; strada Fenil, Pramand, Foens, Jafferau; galleria Seguret "dei Saraceni"; strada Bardonecchia-Rochemolles Colle del Sommelier; strade dei Monti della Luna; strada della Val Argentera. Sono 5 i progetti nel distretto dei Laghi, per un valore di 109.510 euro: Strada Cascata del Toce - Riale - Passo San Giacomo; strada Cadorna: Colle - Passo Folungo - Pian Vada` e salita Monte Spalavera; strada Cadorna: Pian Cavallo - Cima Morissolo; strada Cadorna: Ornavasso - Forte di Bara - Punta di Migiandone; strada Cadorna: Prato Michelaccio - Mulattiera - Montorfano. Sono 3 i progetti in provincia di Cuneo per un valore di 223.768 euro: Altopiano della Gardetta; ciclovia del Duca; Alta Via del Sale. Infine 2 i progetti nelle province di Biella e Vercelli per un valore di 52.569 euro; Sentiero Rosazza al Colle Gragliasca; la via regia lungo l'antica via d'Aosta.