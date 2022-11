Tff: parte il progetto La scuola in prima fila

Parte nell'ambito del Tff il progetto La Scuola in Prima Fila, iniziativa realizzata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino nell'ambito del Piano Nazionale di Cinema e Immagini per la Scuola promosso dalMinistero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione. La Scuola in Prima Fila coinvolgerà per tutto l'anno scolastico 2022/23 classi di scuola primaria, secondaria di I e II grado in una serie di attività gratuite: proiezioni dedicate di una selezione dei film del Torino Film Festival (e dal 2023 anche dei Festival CinemAmbiente e Lovers Film Festival); attività formative per docenti e studenti, visite al Museo, laboratori di alfabetizzazione audiovisiva e di educazione civica e l'invito a produrre un cortometraggio per il concorso nazionale CinemAmbiente Jr. Il tutto, in un'ottica di orientamento professionale e di attenzione all'innovazione tecnologica e al cinema contemporaneo. Il programma La Scuola in Prima Fila-Tff è l'occasione per offrire agli studenti la possibilità di vivere il Festival da protagonisti, di conoscere le diverse fasi e mestieri della filiera cinematografica (produttori, registi, attori) e di dialogare con esperti su temi di attualità. Tutte le proiezioni saranno infatti seguite da un momento di incontro e approfondimento con professionisti del settore. Ci sarà un panel con un focus particolare sulle nuove attività negli spazi creati nel metaverso The Nemesis da Rai Cinema e dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. Sono già circa 1800 gli studenti iscritti alle proiezioni in programma dal 28 novembre al 2 dicembre presso il cinema Greenwich.