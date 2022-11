Sicurezza:Torino, Nizza e Liegi firmano dichiarazione Bruxelles

Dopo quattro anni di lavoro sul progetto Pactesur, nato per contrastare attacchi terroristici e problemi di sicurezza legati ai grandi assembramenti, il Comune di Torino ha firmato oggi insieme alle Città di Nizza e Liegi e ad Anci Piemonte la dichiarazione di Bruxelles per confermare la loro collaborazione. L'atto ha l'obiettivo di rendere gli spazi pubblici sicuri e inclusivi, ripensando strumenti e prospettive, ovvero come intervenire in caso di attacchi terroristici o problemi di sicurezza in spazi aperti e affollati. "Formazione, collaborazione e scambio di buone pratiche, investimento su tecnologie sperimentali sono state le tappe di questo percorso - spiega l'assessora comunale alle Politiche per la Sicurezza, Gianna Pentenero - e oggi vogliamo ribadire che questo metodo di lavoro è la strada giusta. Dobbiamo continuare con la condivisione delle nostre metodologie, lo scambio e la formazione continua degli agenti, l'evoluzione tecnologica per rendere le piazze sicure e accoglienti". Approccio condiviso anche da Anci Piemonte che, come ha ricordato il suo vicepresidente, Ignazio Zanetta, "deve provare a combinare soluzioni per le grandi città per poi proiettarle anche per i piccoli centri".