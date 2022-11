Veicoli commerciali in calo, a ottobre -8,5% in Europa

Il mercato europeo dei veicoli commerciali è in calo per il sedicesimo mese consecutivo. A ottobre - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - le immatricolazioni sono l'8,5% in meno dello stesso mese del 2021. Vanno meglio i segmenti dei camion e dei bus. Tra i principali mercati è la Germania a registrare il calo maggiore (-12,4%), seguito da Francia e Italia con flessioni più modeste (-5.3% e -3.9% rispettivamente). La Spagna cresce invece dell'1,2%.. Da inizio anno le immatricolazioni in Europa sono 1,3 milioni, in calo del 16.8% con i mercati tutti in rosso: Spagna -20.9%, Francia -19.1%, Germania -15.4% e Italia -10.4%.