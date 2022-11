In 39 in quattro appartamenti a Torino, interviene polizia

In quattro appartamenti erano stati allestiti 39 posti letto, dove dormivano stranieri provenienti dal Bangladesh e Pakistan. A scoprirlo la polizia di Torino che questa mattina è intervenuta in uno stabile di corso Vigevano, alla periferia nord del capoluogo piemontese. Cinquanta le persone identificate, 28 di queste si trovavano al momento dei controlli negli alloggi. Alcuni stranieri sono stati condotti in questura per accertamenti, in quanto erano privi di documenti d'identità. Durante l'intervento i poliziotti hanno anche chiuso, sempre nello stesso stabile ma in altri quattro appartamenti, i contatori di energia elettrica perché collegati con allacciamenti abusivi.