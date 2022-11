Torino illumina la Mole per la Festa nazionale della Romania

Torino accende la Mole Antonelliana per celebrare la Festa nazionale della Romania. Il primo dicembre sul monumento simbolo della città saranno proiettati il tricolore romeno, blu, giallo e rosso e il logo che celebra i 160 anni di diplomazia romena moderna. "È con grande piacere che la Città continua i suoi 'omaggi al mondo'" sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo richiamando il nome del progetto con cui il Comune, in collaborazione con il Corpo consolare di Torino, onora le festività nazionali dei Paesi a cui è legata da affinità e da elementi di fratellanza, vicinanza e cooperazione. "Come amministrazione - osserva - abbiamo voluto da subito aprirci al mondo, celebrando con i diversi Paesi le loro feste nazionali. Vogliamo costruire legami e abbattere barriere, anche quelle culturali. Un mondo più aperto e plurale è sicuramente un luogo migliore dove vivere". "Torino è sempre più internazionale ed è la capitale dell'inclusività", aggiunge l'assessora alla Cultura, Rosanna Purchia, ricordando che "la comunità romena è la più numerosa e tra le più vivaci del nostro territorio". Per la console generale di Romania a Torino, Ioana Gheorghias, "questa iniziativa è motivo di grande orgoglio. Sono certa che alle ore 20 del primo dicembre, gli sguardi di tanti miei connazionali saranno rivolti verso la Mole e la nostalgia per il paese natio sarà parzialmente colmata dalla vista di due simboli nazionali così importanti".