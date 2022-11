Violenza donne: assessore Piemonte, nostra sanità in prima linea

"Le nostre strutture sanitarie e mi riferisco in particolare al Pronto soccorso, sono in prima linea nella cura delle donne vittime di violenza". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sono 21 i centri antiviolenza attivi in Piemonte, a cui si aggiungono 12 case rifugio per donne vittime di violenze e maltrattamenti. "In questi anni - spiega Icardi - è cresciuta la sensibilità e l'attenzione da parte degli operatori sanitari e le strutture ospedaliere hanno percorsi dedicati: il personale opera con grande professionalità, sensibilità e con un approccio multidisciplinare. A loro va il mio ringraziamento". "Con tutte le Aziende sanitarie del Piemonte lavoriamo ogni giorno, tutto l'anno, per garantire cure e sostegno: è il modo migliore per onorare questa ricorrenza" conclude l'assessore.