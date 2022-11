Pnrr: Lo Russo, non rimettere in discussione cronoprogramma

"Credo sia molto pericoloso oggi rimettere in discussione il cronoprogramma del Pnrr e credo che tutta l'attività che è stata fatta nell'ultimo anno sia importante e preziosa. Penso che il Governo debba farsi carico di quelle che sono state le incombenze legate all'aumento dei prezzi perché penso che se un Comune ha programmato di intervenire su 100 scuole ci fosse l'esigenza, quindi ridurle sarebbe un errore. Ritengo ci siano tutti i margini di manovra". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a Rai News 24, sull'ipotesi di rivedere e ridurre i progetti finanziati con il Pnrr per motivi legati al caro prezzi. "Il Governo - aggiunge Lo Russo - ha già dato dei segnali rispetto ad alcuni ambiti, relativamente alle questioni che ritiene cruciali e credo che questa sia una questione cruciale e che il Governo debba mettere risorse per integrare i quadri economici. Il Paese non può permettersi di perdere l'occasione. A Torino - conclude - abbiamo di fatto completato tutte le procedure, sono in avvio gare nel primo semestre 2023 per 877 milioni cui si somma la gara per la seconda linea della metropolitana".