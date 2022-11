Manovra: Appendino, bene stop Opzione donna, governo incapace

"Apprendo dalle agenzie di stampa che il Governo starebbe pensando di riportare Opzione donna alla sua versione originale. Per il Movimento 5 Stelle, che fin da subito ha denunciato l'assoluta inadeguatezza della norma inserita nella legge di Bilancio, giudicata addirittura incostituzionale da alcuni giuristi, non può che essere una buona notizia. Ma è, al tempo stesso, l'emblema dell'incapacità di questo Governo, che in un momento di estrema difficoltà per il nostro Paese gioca con la vita delle persone, in particolare delle donne. In questi giorni, ho ricevuto tanti messaggi di lavoratrici che sarebbero discriminate dalla modifica di Opzione donna, ora legata al numero dei figli. Voglio rassicurare loro che, se il Governo confermerà questa folle impostazione, ci batteremo con tutte le nostre forze per modificarla in Parlamento". Lo afferma in una nota la deputata del M5S ed ex sindaca di Torino, Chiara Appendino.