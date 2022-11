GIUSTIZIA

Ginatta non è un evasore

L'ex patron della Blutec assolto dall'accusa di aver sottratto 7 milioni al fisco. L'avvocato Menardo: "Apprezziamo l’elevato grado di competenza tecnica con cui il Tribunale ha valutato i fatti"

Si è concluso con un'assoluzione il processo davanti al Tribunale di Pescara per frode fiscale a carico di Roberto Ginatta, ex patron del Gruppo Metec. Il giudice Francesco Marino ha assolto l’imprenditore torinese dall’accusa di avere sottratto al fisco 7 milioni di euro derivanti da un’operazione infragruppo tra la Metec e la Blutec, quest’ultima nota per le vicende giudiziarie connesse al progetto di riqualificazione del sito ex Fiat di Termini Imerese. ]Ginatta era assistito dall’avvocato Nicola Menardo dello Studio Grande Stevens, con le colleghe Stefania Nubile, Valentina Cacioni e Federica Sanna. “Apprezziamo l’elevato grado di competenza tecnica con cui il Tribunale ha valutato i fatti, mettendo da parte pregiudizi e suggestioni che non hanno trovato conferma dibattimentale”, commenta Menardo.