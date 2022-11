Borgonzoni, presto tavoli per ridisegnare tax credit cinema

"Nelle prossime settimane partirà una serie di tavoli per ridisegnare in parte il tax credit per poter essere sempre più vicini alle esigenze del settore". Così Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato per la Cultura a Torino. "A breve - ricorda - diventeranno operativi il nuovo credito d'imposta per i costi di funzionamento delle sale e quello sugli investimenti per l'ammodernamento tecnologico e funzionale delle stesse. Circa 140 milioni di euro per il 2022. Lavoreremo affinché le sale diventino più attrattive e la visione al cinema un'esperienza unica. Le sale sono veri e propri presidi sociali, fondamentali anche per il tessuto economico di un territorio". L'intervento per riportare il pubblico in sala sarà "su più fronti". "Nel 2019 - spiega Borgonzoni - il lavoro svolto con gli operatori del settore ha fatto registrare un record di spettatori durante l'estate, grazie a una campagna di promozione e alla destagionalizzazione della programmazione. Continueremo su questa strada". Quanto alla misura appena varata, con 10 milioni di euro per uno sconto sui biglietti, il sottosegretario spiega che "una recente ricerca Swg per il MiC attribuisce al prezzo un ruolo centrale per la fruizione di film in sala, anche se è soltanto una delle leve su cui intervenire. Vanno pensati sostegni mirati ad esempio alle famiglie che si vedono costrette per esigenze economiche a scegliere quale genitore debba accompagnare i figli al cinema". Ad avere inciso sulla crisi delle sale cinematografiche "oltre al Covid - osserva il sottosegretario - c'è la questione della fruizione dei film, in sala o a casa. Il Parlamento a luglio 2022 si è espresso all'unanimità su una finestra di 90 giorni anche per i film non finanziati dal ministero e per i film stranieri. Il MiC darà seguito a questa indicazione con atti che terranno conto delle specificità e delle caratteristiche di un settore così dinamico e mutevole. Restano centrali qualità ed esigenze dello spettatore".