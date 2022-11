Ambiente: Università, 1.7 tonnellate ritornano in circolo

Più di 1,7 tonnellate fra borse, zaini, indumenti e tessuti sono il risultato della seconda edizione di Ri-portalo in circolo, campagna di raccolta organizzata dal Green Office dell'Università di Torino in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. I materiali donati dai partecipanti nelle tre sedi dell'Ateneo (Campus Luigi Einaudi, Scuola di Management ed Economia e Palazzo degli Stemmi) sono stati presi in consegna dai partner dell'iniziativa, la Cooperativa Esserci e il suo laboratorio di sartoria sociale Exito, per il loro riutilizzo. "Siamo molto soddisfatte - hanno dichiarato Micol Maggiolini e Nadia Tecco, project manager del Green Office della risposta che la comunità universitaria ha dato alla chiamata alla solidarietà. Agire per la sostenibilità ambientale e sensibilizzare sugli impatti del tessile non può prescindere da uno sguardo allargato alla dimensione sociale: per questo abbiamo individuato come partner dell'iniziativa degli attori del territorio torinese che, con le loro attività ordinarie, consentissero il recupero e il riutilizzo dei materiali in un'ottica di sostenibilità ambientale ma anche con una valenza sociale e comunitaria". "Questa iniziativa - ha aggiunto Roberto Vendrame, coordinatore della Cooperativa Esserci - è portatrice di un doppio valore: sensibilizzare alle attività di riciclo e riuso di abiti e del materiale tessile, sostenere e diversificare questa attività affiancando le raccolte sui grandi volumi dei player specializzati con una raccolta territoriale ramificata sui piccoli volumi. L'importanza di questa diversificazione sta nel contenere le aree di business implicite nelle grandi raccolte valorizzando le piccole raccolte che più facilmente consentono il rapporto diretto con il destinatario e la valorizzazione del contenuto sociale dello scambio. Vista la grande quantità raccolta pensiamo di considerare anche in futuro delle collaborazioni con il Green Office". Gli abiti usati saranno distribuiti a persone che ne hanno bisogno nell'ambito di una serie di attività e progetti (un esempio sono le comunità per migranti e per la fragilità femminile, o le famiglie di minori segnalati per il rischio giuridico).