Covid: Zangrillo rende omaggio ai volontari

"Voi rappresentate la parte più importante del Paese. Senza di voi e senza il volontariato non avremmo superato la pandemia". Così il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenuto a Leinì questa mattina all'evento "Il Piemonte dice Grazie", cerimonia di consegna dei Nastrini del coordinamento regionale di Protezione Civile per l'impegno prestato dai volontari durante l'emergenza Covid. "Essere qui è un dovere - ha aggiunto il ministro rivolgendosi a tutti i volontari - restituisco a voi gratitudine e riconoscenza che vi è dovuta. Voi siete un esempio di responsabilità, siete l'Italia migliore. Il mio impegno da ministro sarà proprio quello di ricordare quello che avete fatto, con l'auspicio che la vostra generosità per gli altri continui".