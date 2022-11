Banco Alimentare: Lo Russo, condividere rafforza comunità

"Il cibo ha anche un forte valore simbolico: condividerlo significa rafforzare il senso profondo di unione e legame tra le persone. Ancora di più quando lo si condivide con chi è più in difficoltà: un gesto di altruismo non solo verso qualcun altro, ma verso tutta la comunità". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha partecipato questa mattina alla Giornata della Colletta Alimentare, organizzata dal Banco Alimentare. "È davvero bello vedere tante persone dare il loro contributo per sostenere chi vive un momento complicato", dice, esprimendo poi "un ringraziamento alle volontarie e ai volontari, vero e proprio collante dell'iniziativa: il loro lavoro per rendere possibile questa giornata è preziosissimo".