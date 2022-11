Covid: Regione Piemonte premia volontari protezione civile

Oltre 500 volontari delle associazioni di protezione civile sono stati premiati questa mattina dalla Regione Piemonte, a Leini, nel palazzetto Falcone, in occasione dell'evento 'Il Piemonte dice Grazie' per l'impegno prestato durante l'emergenza Covid. "Abbiamo voluto ringraziare i volontari per il loro contributo determinante durante il periodo pandemico - ha sottolineato il governatore regionale Alberto Cirio - stiamo parlando di persone con un lavoro e una famiglia che hanno deciso di sacrificarsi per amano la propria terra e il proprio Paese. A volte il valore del volontariato non è compreso: credo che l'emergenza Covid abbia aiutato tutti a capire il valore di chi si impegna per gli altri. La Regione sarà sempre riconoscente". All'evento ha preso parte anche il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo che, a sua volta, ha reso omaggio ai volontari.