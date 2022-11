Scontro all'incrocio stradale, morta donna nel Torinese

Una donna di 34 anni, Anca Simina Calancea, è morta su un'auto scaraventata fuori dalla strada dopo lo scontro a un incrocio stradale on un'altra vettura, a Volpiano (Torino). La vittima è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale Cto di Torino. Ricoverati in prognosi riservata - ma non sarebbero in pericolo di vita, la conducente dell'auto investita, una quarantenne di Torino, e l'uomo di 43 anni che alla guida dell'altro veicoli. Entrambi sono al S.Giovanni Bosco di Torino. Sul luogo dell'incidente, in corso Europa, oltre ai sanitari sonno intervenuti i carabinieri.