Ischia: Lo Russo, basta stracciarsi vesti

"Il condono del 2018 varato da M5S e Conte ha sanato situazioni che non andavano sanate. A me dispiace molto da sindaco, ma ancora più da tecnico del territorio, che la politica di accorga di queste questioni solo quando si verificano tragedie come queste". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato sulla tragedia che si è verificata a Ischia a margine dell'inaugurazione del Giardino del Sole davanti all'ospedale infantile Regina Margherita. "C'è uno stracciarsi di vesti, ci sono messaggi sempre netti nell'imminenza della tragedia, quando ci sono le vittime, ma poi un secondo dopo tutti si dimenticano queste problematiche e alla prima tornata utile governo e Parlamento votano condoni edilizi e sanatorie - aggiunge - ed è questa la cosa più triste, più grave ed eticamente sgradevole. Il nostro è un Paese fragile che ha bisogno di investimenti importanti di mitigazione del dissesto idrogeologico per questo spero vi sia una presa di coscienza generalizzata che faccia sì che tragedie come quella di Ischia, ma non solo, possano almeno ridotte per quanto riguarda l'impatto sulle persone" "In alcuni casi - osserva ancora - è ormai purtroppo difficile risolvere in maniera strutturale e definitiva la sistemazione territoriale, i danni alle cose purtroppo sono inevitabili è una delle ragioni sono i condoni, ciò che auspicabile è che almeno per quanto riguarda la salvezza delle persone si possano mettere in campo misure di infrastrutturazione del territorio a partire da reti di monitoraggio che evitano vittime", conclude Lo Russo.