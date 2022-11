Torino celebra i 100 anni della strage del 18 dicembre

La presentazione del libro Strage a Torino, l'incontro dal titolo “Pietro Ferrero: operaio, sindacalista, antifascista”, un tour della memoria sul tram storico, spettacoli teatrali, mostre, una cerimonia ufficiale, un video e uno spot audio su bus, tram e metro. Sono alcune delle iniziative in programma per i 100 anni dell'eccidio fascista avvenuto tra il 18 e il 20 dicembre 1922, quando furono uccise 11 persone, una trentina rimasero ferite e vennero dati alle fiamme alcuni circoli operai, devastata la sede del giornale L'Ordine Nuovo e assaltata la Camera del Lavoro. "Celebriamo un anniversario importante - dice il sindaco, Stefano Lo Russo - per una città intrinsecamente connessa con l'antifascismo. L'impegno che dobbiamo assumerci tutti è trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza di quei fatti e del lungo cammino che si è dovuto compiere per conquistare la libertà e affermare la democrazia".

Il 18 dicembre, aggiunge Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione, "ci dimostra come da subito il fascismo si rivelò per quello che era, autoritario, violento, razzista", mentre il presidente provinciale Anpi, Nino Boeti sottolinea che "bastava esprimere un pensiero diverso rispetto a quello dominante per essere uccisi, e questo fin dall'inizio. Il fascismo fu violenza fin dal 1919".