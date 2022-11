Smog: Torino torna a livello arancione, fermi diesel Euro 5

Peggiora la qualità dell'aria a Torino e da domani il semaforo anti smog sarà di nuovo arancione. Le misure saranno in atto almeno fino a mercoledì 30 novembre compreso, prossimo giorno di controllo. Alle limitazioni strutturali in vigore, dunque, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19, mentre il blocco dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 verrà esteso alle giornate di sabato e domenica, sempre dalle ore 8 alle 19. Per i veicoli adibiti al trasporto merci si bloccheranno anche i diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19. Si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo Move In.