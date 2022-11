Piemonte: depositata pdl contro barriere architettoniche

La Regione Piemonte intende dotarsi di un nuovo strumento nel quadro della normativa nazionale in materia di superamento delle barriere architettoniche. A questo scopo il consigliere regionale del gruppo Lega Valter Marin, presidente della Seconda commissione Urbanistica, ha depositato una proposta di legge per istituire il registro telematico regionale dei Peba, Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Obiettivo è inoltre la sensibilizzazione nei confronti degli ordini professionali perché recepiscano la necessità di rendere gli ambienti di lavoro accessibili a tutti. "La novità di questa legge - spiega nel dettaglio Valter Marin, primo firmatario del testo - è che tutti gli investimenti regionali indirizzati a Comuni, Province e Città Metropolitana dovranno prevedere una aliquota fissata al 2% dell'importo finanziato destinata alla redazione dei Peba, qualora ancora da progettare, e quindi agli interventi strutturali finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche così individuate. Dall'approvazione della mia proposta di legge verrà quindi istituito il registro regionale telematico". "Un intervento normativo - ricorda infine Marin - ispirato da un costruttivo confronto con alcune associazioni che difendono i diritti dei disabili audite in Seconda commissione. Uno spunto che ho potuto approfondire grazie al prezioso aiuto offerto anche dalla Quarta commissione Sanità".