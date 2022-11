Regione Piemonte, consultazioni online bilancio previsione

Sono cominciate le consultazioni online, termine ultimo il 16 dicembre, ed è partito in prima Commissione presieduta da Federico Perugini l'esame del bilancio di previsione 2023-2025. Il disegno di legge è stato depositato in Consiglio, l'assessore al bilancio Andrea Tronzano ha annunciato che con la presentazione del maxiemendamento la discussione entrerà nel vivo. L'assessore Fabrizio Ricca, intervenendo sul documento di economia e finanza regionale, ha ricordato che, riguardo alle società partecipate, il prossimo piano 2023 definirà lo sviluppo del processo di razionalizzazione, e negli ultimi dieci anni il numero delle società partecipate si è ridotto del 40%. Ricca inoltre ha informato che quest'anno si sono svolti quattro corsi di formazione per i nuovi agenti di polizia locale, un record in Piemonte, e che altri 126 agenti neoassunti saranno formati nel 2023. Infine, la Commissione ha dato parere favorevole a maggioranza sulla norma finanziaria di due proposte di legge: quella sulla filiera della birra e quella a sostegno dei comuni con alta incidenza di alloggi sociali. Nella seduta odierna sono intervenuti nella discussione anche Alberto Preioni e Matteo Gagliasso (Lega), Diego Sarno (Pd), Davide Nicco (Fdi) e Claudio Leone (Lega).