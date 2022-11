Torino: Lo Russo, Automotoretrò è trattativa fra privati

"Il Comune non entra in una trattativa fra privati". A dichiararlo il sindaco Stefano Lo Russo nelle comunicazioni al Consiglio comunale sul possibile addio a Torino della manifestazione Automotoretrò a causa dell'aumento dei costi richiesti dal gestore del Lingotto Fiere, la francese Gl Events. "Il centro fieristico torinese - ha spiegato il sindaco - ha un assetto quasi unico in Italia, con l'intero immobile di piena e totale proprietà e gestione privata. Gl aveva avanzato proposte di cessione della parte immobiliare agli enti locali", ha ricordato Lo Russo precisando però che "non ci sono le condizioni economiche o giuridiche per un acquisto diretto o indiretto da parte della Città di tutto o parte del Lingotto, e immagino che la Regione sia nella stessa posizione". Lo Russo ha ribadito che quella sulla kermesse dell'auto "è una trattativa fra privati nella quale noi non entriamo" e ha poi garantito che "per questa come per le altre manifestazioni la Città farà la sua parte, per quanto le compete, per continuare a mantenere e attrarre eventi". In questo contesto, ha spiegato "si può inserire un "riassetto della governance di Turismo Torino all'interno del quale possiamo valutare di dedicare una struttura che fa dell'attrazione degli eventi fieristici e congressuali la sua missione. L'ottica condivisa, anche con Regione e Camera di Commercio - ha concluso - è mantenere e attrarre eventi".