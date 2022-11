Italgas: Geoside, al via riqualificazione 22 immobili Torino

Geoside, Energy Service Company del Gruppo Italgas, ha avviato i lavori di riqualificazione dei 22 immobili di edilizia residenziale pubblica situati nei sette comuni del Consorzio Intercomunale Torinese (Cit): Torino, Mappano, Nichelino, Orbassano, Moncalieri, Caselle Torinese e Settimo Torinese. L'operazione, del valore di oltre 76 milioni di euro complessivi in applicazione del Superbonus 110%, consiste in interventi di efficientamento energetico e consolidamento strutturale su 926 alloggi all'interno di edifici del Cit. Un complesso di interventi che farà aumentare il valore patrimoniale degli immobili grazie anche al raggiungimento di almeno due classi energetiche superiori. I lavori di Geoside termineranno il 31 ottobre 2023 e porteranno a un risparmio medio in termini di consumi di energia del 64%, con 357 tonnellate circa di CO2 equivalente all'anno evitate. "Siamo orgogliosi di contribuire all'efficientamento energetico del Paese con questo ambizioso progetto che garantirà importanti risultati in termini di risparmio e comfort abitativo per numerose famiglie del territorio torinese. Geoside lavora quotidianamente nel segno della sostenibilità e questa operazione è un importante esempio di come impegnandosi ogni giorno e collaborando con diverse realtà professionali, si possa fare la differenza per progettare e realizzare anche operazioni complesse, che producano risultati tangibili nel breve termine" commenta Patrizia Malferrari, amministratore delegato di Geoside "Un risultato impensabile sino a due anni fa - afferma Paolo Toscano, direttore del Consorzio Intercomunale Torinese - che, grazie allo straordinario lavoro di squadra di tutti gli attori in gioco, consentirà la creazione di valore pubblico teso al miglioramento del comfort abitativo e del risparmio sui costi di gestione dei nuclei familiari che abitano le case CIT. Una grande soddisfazione poter finalmente riscontrare le richieste di investimento degli inquilini che per molti anni, a causa della carenza di risorse, sono state procrastinate".