Sanità e tariffe Rsa, sit-in sindacati ad Alessandria

Dopo il presidio del 23 novembre sotto i portici tra le piazze Garibaldi e Marconi, sit in - oggi davanti a Palazzo Ghilini - dei pensionati Cgil, Cisl, Uil, prima di essere accolti dal prefetto Francesco Zito. E' stata la fase conclusiva del percorso iniziato con il volantinaggio in tutta la provincia per sensibilizzare su pensioni, salute, sanità e aumenti tariffe delle Rsa. Al centro della protesta le 2 ultime delibere regionali, "per le quali - spiega Luigi Ferrando (Uil) - gli ospedali possono dimettere gli anziani non più in fase acuta, ma ancora non guariti, inviandoli nelle Rsa senza un'adeguata assistenza sanitaria. Nel contempo si aumentano le tariffe del 5,1% non avendo già provveduto ad emettere i promessi voucher per tutti in soccorso a famiglie e consorzi gravati da nuove spese". Quello con il prefetto è stato definito un incontro cordiale. "Siamo stati ascoltati attentamente e ci ha assicurato - fa sapere Ferrando - che monitorerà con l'Asl la situazione e si farà portavoce delle nostre istanze a tutti i livelli. Il 16 dicembre prevista manifestazione a Torino.