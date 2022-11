Ilo: scendono salari in termini reali nel mondo

I salari mensili nel mondo sono scesi in termini reali a meno 0,9% nella prima metà del 2022 ed è la prima volta dall'inizio di questo secolo che si registra una crescita negativa dei salari reali, afferma il "Rapporto mondiale sui salari 2022-23: l'impatto dell'inflazione e COVID-19 su salari e potere d'acquisto" pubblicato oggi dall'Organizzazione mondiale del lavoro (Ilo). "Sono urgentemente necessarie misure ben progettate per prevenire l'aumento dei livelli di povertà, disuguaglianza e disordini sociali", afferma un comunicato dell'Ilo. La grave crisi inflazionistica unita al rallentamento della crescita economica in tutto il mondo - causato in parte dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica globale - sta portando a un notevole calo delle retribuzioni mensili reali in molti Paesi, incidendo sul potere d'acquisto delle le classi medie e colpendo in modo particolarmente duro le famiglie a basso reddito. "Le molteplici crisi globali che affrontiamo stanno riducendo i salari reali. Hanno messo decine di milioni di lavoratori in gravi difficoltà, affrontando crescenti incertezze", ha affermato il Direttore Generale dell'Ilo Gilbert F. Houngbo. "La disparità di reddito e la povertà aumenteranno se il potere d'acquisto dei redditi più bassi non viene mantenuto. Inoltre, l'auspicata ripresa post-pandemia potrebbe essere compromessa. Ciò potrebbe alimentare ulteriori disordini in tutto il mondo e compromettere l'obiettivo di raggiungere prosperità e pace per tutti», ha aggiunto. L'Ilo stima che nei paesi avanzati del G20, i salari reali nella prima metà del 2022 siano scesi a meno 2,2%, mentre i salari reali nei paesi emergenti del G20 sono cresciuti dello 0,8%, ovvero del 2,6% in meno rispetto al 2019, prima della pandemia. Secondo il rapporto, l'aumento dell'inflazione ha un impatto maggiore sul costo della vita per le persone a basso reddito. L'inflazione attacca anche il potere d'acquisto delle persone con salario minimo. Tra le misure raccomandate, figura l'adeguamento delle retribuzioni minime, afferma il rapporto ricordando che che il 90% degli Stati membri dell'Ilo dispone di sistemi di salario minimo.