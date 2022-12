Tav: Salvini, 13 dicembre riunione col ministro francese

"Il 13 dicembre ci sarà una riunione intergovernativa Italia-Francia al Mit con il ministro francese in collegamento. Voglio essere fiducioso e ottimista: i programmi sono assolutamente seguiti". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini illustrando le linee programmatiche del suo ministero alla commissione Ambiente e Lavori pubblici del Senato. Il ministro ha ricordato che nel ddl Bilancio è previsto il "finanziamento del terzo lotto costruttivo della Torino-Lione e delle tratte nazionali di accesso al tunnel base, per circa 2 miliardi di euro in totale".