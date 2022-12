Morto Gerardo Bianco: esponente storico della Dc

Questa mattina a Roma è morto Gerardo Bianco, esponente storico della Dc. Nato il 12 settembre 1931 a Guardia Lombardi, in provincia di Avellino, è stato un politico e latinista italiano, esponente della Democrazia Cristiana, del Partito Popolare Italiano, della Margherita e della Rosa per l'Italia. Deputato per nove legislature dal 1968 al 2006, Bianco ha ricoperto diversi ruoli parlamentari, tra cui quello di capogruppo della Dc. E' stato anche segretario del partito popolare italiano e presidente dell'Associazione ex parlamentari. Tra il 1990 e il 1991 è stato ministro dell'Istruzione nel sesto governo Andreotti.