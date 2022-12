Ritrovata bomba esercito del 1964 in un'azienda a Torino

Un ordigno del tipo Srcm Mod. 35, una bomba a mano, in dotazione all'Esercito Italiano, risalente al 1964, è stata ritrovata ieri nell'area boschiva all'interno di un'azienda vivaistica, a Torino, in strada del Mainero. L'area è stata messa in sicurezza e l'ordigno è stato bonificato dagli artificieri del carabinieri. Sul ritrovamento indaga la polizia.