Aids: Lo Russo, contrastare ogni giorno la discriminazione

"La prevenzione vuol dire prendersi cura di noi stessi e degli altri, ed è importante fare il test. E contrastiamo tutti i giorni la discriminazione". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in occasione della Giornata mondiale per la lotta contro l'Aids. "Dal 1981 - scrive - sono molti i progressi raggiunti in campo medico, l'infezione da Hiv si controlla con efficacia con i farmaci e sempre meno sono i casi di Aids, ma rimangono temi chiusi fra timori, pregiudizi e discriminazioni. In occasione di questa giornata ricordiamo a tutti l'importanza della prevenzione come strumento per promuovere consapevolezza, per tutte e tutti, giovani e meno giovani, e per contrastare lo stigma sociale che colpisce ancora le persone sieropositive".