Turismo: da Regione Piemonte 784.000 euro per comunicazione

Da oggi fino a giovedì 15 dicembre 2022 è aperto un bando da 784.000 euro per la concessione di contributi ad iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità appartenenti alle macro-categorie «Iniziative turistiche strategiche ed attrattori, di livello internazionale» e «Iniziative turistiche ed attrattori di livello nazionale, regionale e locale». Le iniziative oggetto di contributo sono manifestazioni e iniziative turistiche che valorizzano e promuovono i prodotti turistici della regione, determinando flussi turistici verso il Piemonte e ricadute economiche sul territorio interessato. Possono accedere ai contributi: gli enti pubblici o di diritto pubblico del Piemonte; le associazioni senza scopo di lucro, con sede legale in Piemonte. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese: per attività di informazione, comunicazione, promozione per l'organizzazione di educational tour rivolti a giornalisti, blogger e influencer. L'avviso è pubblicato da oggi sulla sezione bandi della Regione e resterà attivo fino al 15 dicembre 2022.