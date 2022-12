ENERGIA

La Calabria vuole il rigassificatore di Iren, il Governo ci sta pensando

Il presidente della Regione Occhiuto chiede di accelerare l'iter per realizzare l'impianto di Gioia Tauro su un progetto da 1,5 miliardi già approvato e pronto a partire. L'esecutivo al lavoro per il nuovo piano nazionale

Il presidente della Calabria Roberto Occhiuto non sa più come dirlo: lui il rigassificatore lo vuole. Altro che sindrome Nimby che affligge da sempre i suoi colleghi: “Da un anno, da prima che la crisi energetica fosse così forte, sto facendo una battaglia col governo nazionale, l’ho fatta anche con quello precedente, chiedendo il rigassificatore a Gioia Tauro. Ci sono sindaci e presidenti di Regione che si oppongono ai rigassificatori, io invece lo chiedo” ha ripetuto oggi intervenendo a Tg2 Post. E i tempi pare che ormai siano maturi. Nelle linee programmatiche enunciate due giorni fa dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Palazzo Madama la questione è stata trattata apertamente specificando che ci sono due rigassificatori “sui quali si stanno facendo delle riflessioni” ha affermato Pichetto. Uno è quello di Porto Empedocle, nell’Agrigentino, l’altro è, appunto, Gioia Tauro.

Qui Iren e Sorgenia hanno già un progetto per un impianto da 12 miliardi di metri cubi all’anno con possibilità di estensione fino a 16. Si tratta di un’opera che prevede un investimento complessivo da 1,5 miliardi di euro per la cui realizzazione serviranno tra i tre i quattro anni. Giusto il tempo di attività del rigassificatore galleggiante di Piombino, pensato per un periodo limitato di tempo. Qui le navi provenienti dal resto del mondo potranno depositare il gas liquefatto (gnl) mentre il rigassificatore ha il compito di riportarlo allo stato gassoso per immetterlo nella rete.

Il problema, fanno sapere fonti del ministero, che stanno valutando attentamente anche il dossier di Porto Empedocle, è proprio la rete: tutti gli sforzi in corso sarebbero “nulli” si legge ancora nelle linee guida, se contestualmente “non verrà completata la cosiddetta Linea Adriatica, al fine di decongestionare la rete di trasporto nazionale del gas”. Si tratta di un’infrastruttura in grado di trasportare 125 milioni di metri cubi al giorno di gas e al momento è già satura. Il governo ha già incaricato Snam di individuare una soluzione per incrementare notevolmente questa portata anche perché si va verso un capovolgimento dello stivale: se prima il gas russo e del Mare del Nord arrivavano rispettivamente in Friuli e Piemonte per essere distribuiti in tutta Italia, ora il percorso sarà inverso: dagli impianti e presto i rigassificatori del Sud verso il Nord e le sue grandi aziende energivore.

Oltre ai rigassificatori di Piombino e Ravenna, in via di realizzazione, ci sono tre impianti oggi in funzione (Panigaglia-La Spezia, Livorno e Porto Viro-Rovigo): e non bastano in un contesto in cui l’approvvigionamento avverrà sempre più via nave e in cui l’Italia potrebbe trasformarsi in un vero e proprio hub europeo. Tra i progetti allo studio del governo c’è anche il raddoppio del Tap (che fino a tre o quattro anni fa qualcuno voleva bloccare).

I progetti di rigassificazione di grossa taglia, e tra questi Gioia Tauro, non sono al momento rientrati tra le infrastrutture che il Governo ha selezionato per la diversificazione delle fonti volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a partire dalla Sen (Strategia energetica nazionale) del 2017. Il conflitto in Ucraina non potrà che accelerare una volta per tutte questo progetto.