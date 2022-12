Deo gratias

Dicono che… è una una sorta di impresa famigliare con sede a Palazzo Lascaris. Dopo che per tutta la prima parte della legislatura Federica Scanderebech è stata a libro paga del gruppo della Lega, ora il papà Deodato, già parlamentare e consigliere e assessore regionale sotto varie insegne, ha ottenuto un contratto da Forza Italia. Nulla di trascendentale: solo 6mila euro di qui alla fine della legislatura, così per arrotondare un po’. Forse come segno di riconoscenza per l’impegno profuso alle amministrative di Torino in cui Federica ha contribuito alla causa con le sue settecento preferenze, mancando l’elezione in Sala Rossa per un pugno di voti. Ciò che è curioso, semmai, è quel che proprio Deodato ha scritto sul suo curriculum: dirigente della ditta individuale della figlia.