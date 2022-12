Calcio: Juventus, anche la Uefa apre indagine

Continua a complicarsi la situazione giudiziaria della Juventus. Dopo l'apertura delle indagini da parte della Figc sul caso Plusvalenze, ora anche la Uefa ha aperto un'inchiesta per sospette violazioni finanziarie. Al centro ci sono possibili scorrettezze in ambito di fair play finanziario e violazioni sulle licenze per club. Nel frattempo, sul fronte sportivo continuano ad aumentare le voci che vorrebbero Alessandro Del Piero al centro del nuovo corso dei Bianconeri.