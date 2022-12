Sciopero: tensione a corteo Torino, manifestanti respinti

Qualche tensione al corteo per lo sciopero generale nel centro di Torino. Una ventina di manifestanti si sono staccati e hanno cercato di avvicinarsi alla sede di Iren Luce Gas in via Pietro Micca. Per allontanarli le forze dell'ordine hanno fatto una carica di alleggerimento e allontanato i manifestanti con qualche manganellata.