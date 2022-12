Ambrogio (FdI), sindaco riferisca su festa Marocco a Torino

Una richiesta di comunicazioni urgenti al sindaco, Stefano Lo Russo, è stata presentata da Paola Ambrogio, consigliere comunale e parlamentare Fdi, sui festeggiamenti avvenuti ieri sera per le vittorie della nazionale del Marocco ai mondiali di calcio. L'atto è stato pubblicato sui social dal consigliere Silvio Viale (+ Europa) con il commento "La onorevole rosica per l'invidia". Ambrogio ha osservato che "i corsi Novara, Giulio Cesare e le vie limitrofe sono stati bloccati dalla comunità marocchina". "Peccato - è la replica di Viale - che le comunità italiane per il mondo non possano fare altrettanto".