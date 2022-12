IoLavoro: successo, 6.582 offerte di lavoro

Sono stati 5.470 i partecipanti alle due giornate della 58esima edizione di IoLavoro, la manifestazione dedicata a lavoro, orientamento e formazione professionale, realizzata dall'assessorato piemontese al Lavoro in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione, attraverso i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e tornata in presenza dopo tre anni. All'evento hanno partecipato 83 aziende e 33 agenzie per il lavoro, sono stati 1.798 i profili professionali ricercati, per un numero complessivo di 6.582 offerte di lavoro. Oltre 2.000 gli studenti in visita agli spazi dedicati all'orientamento. Alla manifestazione hanno partecipato anche Città di Torino con Informalavoro, Informagiovani e il Centro Lavoro, Inps e Ismel.