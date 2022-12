Agricoltura: Fini (Cia), zootecnia e ortofrutta sotto attacco

"Ci sono due settori maggiormente penalizzati di altri, zootecnia e ortofrutta, che vivono una crisi di consumi molto importante e vengono duramente e ingiustamente attaccati, per certo aspetti dall'opinione pubblica, per altri da istituzioni, come quella europea". A dirlo il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, in conclusione degli Stati generali dell'Agricoltura in Piemonte promossi dall'organizzazione agricola. "La zootecnia - dice - è fondamentale non solo dal punto di vista alimentare, ma anche per i nostri terreni, quindi dal punto di vista ambientale e dobbiamo essere anche noi più incisivi nel far uscire la nostra voce che viene sempre schiacciata". Sul tema cibo sintetico il presidente nazionale della Cia invita a "prestargli la dovuta attenzione", mentre per quel che riguarda l'ortofrutta definisce "assurdo il regolamento sugli agro farmaci. Bisogna cercare di modificarlo perché rischia di mettere ulteriormente in ginocchio un settore già duramente colpito". A portare la voce della Regione Piemonte, l'assessore all'Agricoltura, Marco Protopapa per il quale il settore agricolo "ha bisogno di un processo di rinnovamento e dobbiamo capire che soluzioni dare. Abbiamo cercato di estendere il nostro impegno anche verso la tutela delle produzioni autoctone, all'interno di una politica fatta di promozione consapevolezza e tracciabilità". Fra i temi trattati quello della fauna selvatica." Il problema cinghiali è scottante - dice - e mi preoccupa che ne sento parlare dai territori che non sono coinvolti dalla Peste suona africana. Abbiamo bisogno di parlare col Governo e far capire che c'è un'emergenza".