De Lellis eletto segretario generale Filca Torino-Canavese

Mario De Lellis, 46 anni, di Caselle Torinese, è il nuovo segretario generale della Filca Cisl Torino-Canavese, il sindacato degli edili Cisl. Lo ha eletto oggi il Consiglio Generale della federazione, riunito a Torino. Termina così il periodo, lungo 14 mesi, della reggenza della Filca Cisl territoriale che, con oltre 6mila associati e il 43% degli addetti iscritti alla Cassa Edile risulta il primo sindacato della provincia. Fino a oggi proprioDe Lellis ha svolto il ruolo di sub reggente della federazione. Diplomato elettrotecnico e dipendente di un'azienda del legno, De Lellis è iscritto alla Cisl nel 1997; da diversi anni è componente del Consiglio generale nazionale e da qualche mese componente anche del Comitato Esecutivo Nazionale della Filca. "Il mondo delle costruzioni - dice De Lellis - sta vivendo una trasformazione epocale. La sostenibilità sta già cambiando la mentalità e il modo di operare, con un'attenzione sempre maggiore ai materiali usati, alle forme di produzione, alle possibilità di riciclo, ai trasporti e alla qualità del costruito con effetti positivi sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone. Ma tragedie come quella di via Genova, avvenuta un anno fa a Torino, non possono e non devono più ripetersi. Così come gli incidenti che si sono verificati di recente a Rivoli, Bardonecchia, Collegno e Scarmagno e in tutti quei piccoli e medi cantieri. La sicurezza sul lavoro è la nostra priorità". Al Consiglio generale della Filca Cisl Torino-Canavese erano presenti i segretari nazionale e regionale Filca, Ottavio De Luca e Massimiliano Campana e il segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Domenico Lo Bianco.