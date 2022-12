Agricoltura: Piemonte; 1,8 mln in più per conversione al bio

La Regione Piemonte stanzia 1,8 milioni in più a copertura del bando 2022 per la conversione al biologico, garantendo così la copertura finanziaria a tutte le 230 aziende agricole piemontesi che hanno aderito e risultano ammissibili a contributo. E' quanto deciso dalla Giunta che va così a integrare i 2,9 milioni di euro iniziali previsti in apertura del bando, portando la dotazione finanziaria a 4,7 milioni di euro complessivi. "Con questo provvedimento - ribadisce l'assessore all'Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa - garantiamo la copertura contributiva a tutte quelle aziende agricole piemontesi che hanno partecipato al bando e hanno i requisiti per ricevere i contributi, un aiuto importante a coloro che hanno scelto di produrre biologico affrontando maggiori costi e anche minori ricavi in relazione alle diverse tipologie di colture".