PANDEMIA

Covid: casi in leggero aumento, nessun problema negli ospedali

Resta stabile la percentuale dei posti letto occupati dai contagiati (3,2% in terapia intensiva e 10,3% nei reparti ordinari). Bene le vaccinazioni (oltre 36mila nell'ultima settimana)

La situazione Covid in Piemonte resta stabile e sotto controllo. La curva dei contagi è leggermente in crescita, mentre l’occupazione dei posti letto negli ospedali non desta preoccupazione. Nell’ultima settimana i casi medi giornalieri sono stati 2.662 per un totale di 18.634 (+1.845) in tutta la regione. A ieri l’incidenza, ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100mila abitanti è stata 438.2 con andamento crescente (+11%) rispetto ai 391.1 dei sette giorni precedenti. L’occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 10,3% e quella della terapia intensiva al 3,2%, invariata rispetto alla settimana precedente. La positività dei tamponi è al 15,6%.

Dai dati diffusi da Arpa, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue sui campioni prelevati il 21 novembre indicano la dominanza della sottovariante di Omicron BA.5 solo nel depuratore di Novara mentre in quelli di Alessandria, Castiglione Torinese e Cuneo è dominante la sottovariante di Omicron BE.1.1. Per questi tre depuratori, dall’analisi bioinformatica emerge che sono presenti anche altre mutazioni con alta frequenza appartenenti alle sottovarianti di Omicron BA.5.3.

Intanto sale il numero delle vaccinazioni. Tra venerdì 25 novembre e ieri si sono sottoposte all’iniezione 36.305 persone: 82 hanno ricevuto la prima dose, 144 la seconda, 817 la terza, 23.553 la quarta, 11.679 la quinta.