Comuni: Pino Berti passa al gruppo di Pinerolo Bellissima

Pino Berti, candidato sindaco di Pinerolo sostenuto dalla coalizione di centrodestra alle ultime Comunali, passa al gruppo consiliare di Pinerolo Bellissima, ispirata al progetto civico di Paolo Damilano, Torino Bellissima "Aderire alla Lista civica Pinerolo Bellissima è uno sviluppo coerente e naturale con il mio percorso, prima di candidato sindaco e poi nel Consiglio comunale di Pinerolo - commentato Berti - Una scelta rafforzata dal lavoro di questi mesi e da una visione comune sul ruolo di opposizione collaborativa e non preconcetta, che ho condiviso con la Capogruppo Maria Rita Cavallo. Sono certo che questa affinità ci consentirà un proficuo lavoro per i prossimi anni". Inoltre, il portavoce di Pinerolo Bellissima Sergio Enrietto ha presentato il convegno "Investire sui primi 1.000 giorni di vita - Azioni e strategie'" organizzato dalle Donne di Pinerolo Bellissima per il prossimo giovedì 15 dicembre, dalle ore 18, presso l'Hotel Barrage a Pinerolo.