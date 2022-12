Juve: massima cooperazione con Uefa

La Juventus "presterà la massima cooperazione alla Uefa e fornirà ogni informazione e dato utile volto a dimostrare che la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società non si è significativamente modificata rispetto a quanto riportato al Cfcb (Club financial control body) nel contesto della sottoscrizione del Settlement Agreement". Lo afferma la Juventus a proposito dell'indagine avviata dal governo europeo del calcio, sulle "potenziali violazioni dei regolamenti sulle licenze per club e sul fair play finanziario".