Manovra: Uncem, sui Pos eliminiamo commissione

"Uncem lo ripete da anni, per i pos occorre eliminare ogni commissione e ogni costo a carico di chi paga e di chi riceve il pagamento. Occorre eliminare ogni alibi ed azzerare i costi, anche per il noleggio. Deve essere fatto con una azione del Governo e del Parlamento, in accordo con Banca d'Italia e Consob. Altrimenti resteranno alibi e costi soprattutto per chi riceve. Costi che vanno azzerati". Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani.