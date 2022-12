Lavoro: Lauretana, da settimana siamo senza linea telefonica

"Da sei settimane siamo senza linea telefonica. Così perdiamo clienti". Lo sostiene Lauretana, società leader nella distribuzione di acqua con sede a Graglia a 800 metri di altitudine nel Biellese. "Svolgiamo la nostra attività industriale in un'area dove vi sono poche altre realtà che possano offrire posti di lavoro sicuri e con prospettive future - spiega l'azienda -. Attualmente sono direttamente impiegate in Lauretana 85 persone, considerando l'indotto, superiamo tranquillamente le 100 persone che ogni giorno dipendono da Lauretana Spa". "Ci troviamo nella spiacevole situazione dove da settimane i nostri telefoni hanno smesso in buona parte di funzionare. Abbiamo prontamente segnalato all'operatore tale disservizio, aperto tutti i ticket necessari, purtroppo invano - riprende l'azienda -. A Graglia Santuario i telefoni cellulari non hanno campo qualsiasi sia l'operatore, la fibra non arriva, non possiamo quindi gestire le linee telefoniche tramite Voip, siamo costretti a mantenere le tradizionali linee telefoniche via cavo". "Ad oggi le nostre attività di vendita ed i nostri contatti con i clienti italiani e stranieri sono seriamente compromessi dall'operatore telefonico che non ripristina il corretto funzionamento delle linee", concludono dall'azienda.