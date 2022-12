Pnrr: contratti per 68 milioni per 22 satelliti Iride

Firmati contratti per un valore complessivo di 68 milioni per la costruzione di 22 satelliti di Iride, fra le più grandi costellazioni europee per l'Osservazione della Terra e sarà realizzata in Italia su iniziativa del governo, grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il completamento è previsto e entro il 2026 sotto la gestione dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). La firma è avvenuta oggi a Roma, nell'ambito dell'evento sulla New Space Economy, fra l'Esa e le aziende Argotec, che realizzerà 10 dei 22 satelliti, e OHB Italia, che ne realizzerà 12.